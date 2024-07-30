Опыт военных, полученный в зоне СВО, будет использован многими армиями мира, сообщает ridus.ru .

Боевые действия в зоне СВО показали, что, во-первых, в современном мире иногда более дешевые вооружения могут оказаться намного эффективнее, чем дорогостоящая техника. Во-вторых, усовершенствование старых моделей может создать новые мощные приборы. Так, Россия использовала советскую технику создания свободнопадающих бомб на основе тяжелых. На балансе Армии появились радиоуправляемые авиабомбы.

«Решение оказалось переломным, поскольку Пентагон поспешил испытать его на своих бомбах в рамках подготовки возможного боевого столкновения с Китаем», — отмечает автор материала.

Предполагается, что американские солдаты будут применять разработанные бомбы по надводным целям противника. Подобные учения уже проходили у северного гавайского острова Кауаи. Эксперты предполагают, что авиабомбами оснастят бомбардировщик B-2, который признан самым современным и модифицированным самолетом США. Китай понимает угрозу с американской стороны. Вооруженные силы республики готовятся противодействовать бомбам при помощи десантных кораблей.

Ранее сообщалось, что школьница из Луганска рассказала про ответы Макрона и Асада на ее письма с вопросами, почему мировое сообщество не обращает внимание на атаки ВСУ, а Украина не соблюдает минские договоренности.