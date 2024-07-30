Фаина Савенкова, учащаяся одной из школ Луганска, написала письма французскому и сирийскому лидеру и получила ответы. Об этом она рассказала журналистам из издания РИА Новости .

По ее утверждению, на письмо в канцелярию сирийского президента охотно откликнулся сам Башар Асад. Девочка даже встретилась с его представителем, и тот пригласил ее посетить Сирию. В то же время реакция французского лидера была заметно более сдержанной.

«По поводу Макрона: мне всего один раз отвечал помощник и ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: «Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем», - указала она.

Ранее Савенкова также написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем она попросила возможного главу Белого дома прекращения поставок западного оружия на Украину, как о возможном способе прекратить боевые действия.