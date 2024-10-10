Ридус: проблема нападений медведей на людей становится масштабной

Корреспондент «Ридуса» провел анализ, почему в России в последнее время участились случаи нападения медведей на людей, причем в разных регионах страны.

Некоторым медведям присваивают краснокнижный статус, что запрещает охоту на них. Недавно медведь данного статуса напал на мужчину в лесу и убил его. Примечательно, что хищник был мужского пола. Обычно нападают самки, защищающие своих детей.

Численность медведей по сравнению с данными периода с 1980 по 1990 годы увеличилась в четыре раза. В некоторых регионах России также увеличились нормативы по добыче, но ситуация не изменилась.

Во-первых, мясо медведя не пользуется высоким спросом среди россиян. Во-вторых, для охоты необходимо получить множество разрешающих документов. Охотники просто не хотят тратить время. В-третьих, охота на медведя — рискованное занятие из-за травмирования человека или летального исхода.

«Самое страшное — отсутствие четкого алгоритма действий, когда можно признавать объектом повышенной опасности медведя, который забрел в поселок или дерет домашний скот. Пока что российское законодательство устроено так, что оснований для отстрела зверя нет, пока он не напал на кого-нибудь», — написал автор материала.

Еще одна проблема — активность зоозащитников. Нередко они призывают россиян подкармливать хищников, жалеть их и помогать зверям. Прикормленный медведь уже не покинет территорию и не вернется в лесной массив. Лишившись по какой-то причине прикорма, животное проявляет агрессию.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике обнаружили необычного медведя, который выживет в жидком азоте.