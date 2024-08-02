«Ридус» провел тест-драйв электрического автомобиля «Москвич 3е»

Тест-драйв электрического автомобиля «Москвич 3е» пройден положительно, сообщает ridus.ru . Машину смело можно назвать волчонком в овечьей шкуре. Когда другие водители не ожидают от нее на дороге ничего необычного, она удивляет своей скоростью и маневренностью.

Салон автомобиля лаконичный, но при этом очень комфортабельный. Отечественные авто обычно не могут конкурировать с зарубежными. «Москвич 3е» доказывает, что развитие автомобильной отрасли проходит успешно.

«Несмотря на неброскую внешность, автомобиль производит впечатление шустрого волчонка в овечьей шкуре, в чем быстро убеждаются остальные участники дорожного движения. На дороге он выглядит настоящим бойцом, которого нельзя не уважать», — пишет автор «Ридуса».

Для зарядки авто требуется разъем CCS Combo Type 2, который считается самым распространенным. На «быструю зарядку» уходит около 45 минут, если заряжать авто до 80%. На полную зарядку уходит примерно час. Однако эксперты не советуют заряжать до 100%. Более щадящая считается медленная зарядка. Она доступна в первую очередь собственникам дач и частных домов. Время ожидания — до девяти часов. Бонус для собственников электрических авто — бесплатная парковка в Москве и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что «Ридус» провел тест-драйв нового «Москвича 6».