«Ридус» провел тест-драйв нового «Москвича 6»
Фото: [pxhere.com]
«Ридус» провел тест-драйв нового «Москвича 6» в комплектации «техно» с 174-сильным двигателем.
Внешний дизайн не вызвал критики. Автомобиль выглядит достаточно эстетично. Багажник вместительный. Открывать и закрывать его легко и удобно, потому что дверь оснащена электроприводом. Фары не только смотрятся эффектно, но и выполняют главную свою функцию — хорошо освещают дорогу. Светодиодные фонари, расположенные сзади, соединены сплошной линией.
Интерьер «Москвича» лаконичный, но не оригинальный. Многие функции уже неоднократно были предложены другими автопроизводителями. Во время тест-драйва стало ясно, что мультифункциональный руль слишком тонкий и покрыт материалом, который при соприкосновении с кожей неприятен на ощупь. Вероятнее всего, руль быстро потеряет свой внешний вид, однако к его функциям претензий нет.
«Все бы ничего и даже круто, если бы не новомодная фишка — функция «Р» («Паркинг»), выполненная в виде кнопки на левом боку ручки АКПП. Сказать, что это не совсем удобно, значит не сказать ничего», — сообщает «Ридус».
Сенсорный экран мультимедийной системы обладает такими параметрами:
- диагональ — 10,4 дюйма;
- расположение — вертикальное;
- расширение экрана — HD;
- контрастность — высокая.
Видеоизображение неискаженное и точное. Приятное впечатление оставила климатическая система. На протяжении недели тест-драйва нареканий на нее не было.
Трогается машина плавно и легко. Скорость набирает постепенно, что создает внутри салона высокий уровень комфорта.
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