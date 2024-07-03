«Ридус» провел тест-драйв нового «Москвича 6»

Внешний дизайн не вызвал критики. Автомобиль выглядит достаточно эстетично. Багажник вместительный. Открывать и закрывать его легко и удобно, потому что дверь оснащена электроприводом. Фары не только смотрятся эффектно, но и выполняют главную свою функцию — хорошо освещают дорогу. Светодиодные фонари, расположенные сзади, соединены сплошной линией.

Интерьер «Москвича» лаконичный, но не оригинальный. Многие функции уже неоднократно были предложены другими автопроизводителями. Во время тест-драйва стало ясно, что мультифункциональный руль слишком тонкий и покрыт материалом, который при соприкосновении с кожей неприятен на ощупь. Вероятнее всего, руль быстро потеряет свой внешний вид, однако к его функциям претензий нет.

«Все бы ничего и даже круто, если бы не новомодная фишка — функция «Р» («Паркинг»), выполненная в виде кнопки на левом боку ручки АКПП. Сказать, что это не совсем удобно, значит не сказать ничего», — сообщает «Ридус».

Сенсорный экран мультимедийной системы обладает такими параметрами:

диагональ — 10,4 дюйма;

расположение — вертикальное;

расширение экрана — HD;

контрастность — высокая.

Видеоизображение неискаженное и точное. Приятное впечатление оставила климатическая система. На протяжении недели тест-драйва нареканий на нее не было.

Трогается машина плавно и легко. Скорость набирает постепенно, что создает внутри салона высокий уровень комфорта.

Россияне, у которых нет собственного авто, часто пользуются такси. Эксперт Рабчук назвал способы сэкономить на такси в часы пик.