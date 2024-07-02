Эксперт Рабчук назвал способы сэкономить на такси в часы пик

По словам эксперта Артема Рябчука, спрос на такси зависит от нескольких факторов: погода, время суток, место подачи и назначения. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в целом по России наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра либо до восьми утра, а в вечернее время час пик начинается именно в 18 часов.

По мнению эксперта, в целях экономии можно попробовать изменить точку подачи или назначения на более удобные для посадки или высадки. Если известно, что плохая погода вскоре прекратится, стоит дождаться этого момента.

Он добавил, что также существуют сервисы, у которых отсутствуют алгоритмы, автоматически устанавливающие стоимость, она в итоге регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка.