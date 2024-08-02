Риелтор Барсуков пояснил, как запрет квартир-студий в Москве отразится на ценах

Член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков заявил, что запрет строительства в столице квартир площадью менее 28 м² существенно не отразится на рынке недвижимости, написало интернет-издание «Абзац» .

Эксперт рынка недвижимости считает, что необходимо расширить данный запрет. В частности, квартир площадью меньше 35 м² в каждом жилом доме должно быть не более 10%. Аналогичный запрет ввести стоит для двухкомнатных квартир, общая площадь которых не менее 55 м². Таких помещений тоже должно быть не более 10% от общего количества квартир. 28 м² — это вместительная однокомнатная квартира, уточнил эксперт.

«Я думаю, застройщики попробуют переложить все на руки покупателей, потому что квадратный метр в определенной цене сейчас устоявшийся. Доступность немного подсядет. Одно дело – 15 квадратных метров покупать квартиру, а другое дело – 28. Но застройщики придумают, как это компенсировать», — рассказал «Абзацу» эксперт рынка недвижимости, член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

Постановление, подписанное мэром Москвы, ограничивает право застройщиков строить в столице квартиры-студии. Указ также устанавливает нормы для двухкомнатных квартир — не менее 44 м².

Ранее сообщалось, что более двухсот тысяч объектов бытовой недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по итогам шести месяцев.