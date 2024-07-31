Более двухсот тысяч объектов бытовой недвижимости зарегистрировали в Подмосковье за полгода

За шесть месяцев 2024 года Управление Росреестра по Подмосковью зарегистрировало более 210,1 тысячи объектов бытовой недвижимости (по заявлениям, поданным в электронном виде). Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, в регионе составляет 24 часа. К бытовой недвижимости относятся объекты, которые расположены на земельных участках для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства и так далее.

«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры ведомства в интересах заявителей», — отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Олег Копылов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.