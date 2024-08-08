Риелтор Ершов: цены на новостройки продолжат расти во второй половине 2024 года

Эксперты рассказали, как будет развиваться рынок недвижимости во второй половине 2024 года, сообщает nashgorod.ru .

Риелтор крупной тюменской компании Максим Ершов уверен, что рост цен на новостройки во второй половине 2024 года сохранится. Застройщики вложили большую сумму денег, которую теперь им необходимо получить обратно. Понимая, что действие многих льготных государственных программ закончилось, они будут вводить различные скидочные акции.

Ипотечный брокер Илья Примакин придерживается противоположной точки зрения. Эксперт уверен, что застройщики будут вынуждены снизить стоимость. Из всех государственных льготных программ действуют только две узконаправленные. Для многих россиян приобретение квартиры или дома уже стало роскошью. Если застройщики не снизят цены, то останутся без клиентов.

«Застройщикам придется снижать цены иди предлагать самостоятельно выгодные условия для клиентов», — рассказал «Нашему городу» ипотечный брокер Илья Примакин.

Риелтор Мария Пронина уверена, что до конца текущего года государство не предложит населению новые льготные программы. Рассчитывать можно только на региональные программы.

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