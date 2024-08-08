Волгогорадка рассказала, как выживает в заброшенном поселке без канализации и с дырявой крышей

В поселке Четвертый участок в Краснооктябрьском районе Волгоградской области люди вынуждены проживать в домах довоенной постройки, в которых на стенах появились сквозные щели, а крыши все в дырах, сообщает novostivolgograda.ru . Два месяца назад из строя вышла канализация.

Жители прислали редакции фотографии двухэтажных домов, которые признаны аварийными. Пенсионерка Надежда рассказала, что на эркере образовался разлом. По потолкам и стенам пошли трещины. Дождевая вода через дыры в крыше протекает в квартиры. Дома не отапливаются.

«Дом начал проседать, кирпич просто порвало. Дыра идет из подъезда в нашу квартиру. Мы ее кое-как сами заделали, замазали, чтобы не было сквозной щели. А до этого могла из квартиры видеть подъезд», — рассказывает Надежда.

В соседней квартире провалился потолок в ванной. Жильцы там не проживают. Их соседи боятся, что обвал произойдет и в их жилищах. В районе часто прорывает трубы, которые коммунальщики не меняли много лет. Два месяца назад в домах перекрыли канализацию. Теперь жильцы ходят в туалет просто на улицу или заходят в соседний заброшенный дом. Стирают на улице в тазиках. Приспособились принимать душ тоже во дворах.

«Мы не можем ничего добиться. Управляющая компания перекладывает ответственность на концессии. А те говорят, что это не их зона ответственности», — отметила собеседница «НовостиВолгограда.ру».

Территория возле домов не благоустроена: валяются горы мусора и веток. По информации мэрии, расселение не состоится ранее 2026 года. Связаться с управляющей компаний редакция не смогла. Номер заблокирован.

Ранее сообщалось, что почти 670 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю.