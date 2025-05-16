Риэлтор пояснила выгодность аренды квартиры

Риэлтор рассказала, что в последнее время на рынке недвижимости наблюдается снижение цен на аренду квартир. Большое количество предложений позволяет арендаторам не просто выбирать, но и диктовать свои условия.

«В условиях, когда многие семьи сталкиваются с финансовыми трудностями, возможность сэкономить на жилье становится особенно актуальной», — прокомментировала изданию Mkset риэлтор Ирина Салихова.

Согласно данным аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», в апреле в Уфе можно было снять однокомнатную квартиру за 23 506 руб., что на 1,1% дешевле, чем в марте. Снижение стоимости также зафиксировано при анализе данных по двухкомнатным (более 30 тыс. руб.) и трехкомнатным квартирам (более 39 тыс. руб.). Параллельно увеличилось количество объявлений по аренде для всех видов квартир. Эксперты уверены, что арендаторов ожидает дальнейшее снижение цен и улучшение условий аренды.

Ранее сообщалось, что кузбассовец предлагает молодым людям бесплатно проживать в квартире при условии, если готовы делать ремонт. В приоритете — симпатичные молодые девушки.