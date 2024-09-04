Риелтор Загоренко: рынок недвижимости стабилизируется через два года

Риелтор Елена Загоренко высказал мнение, что рынок недвижимости в России стабилизируется примерно через два года, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт уверена, что россияне по-прежнему будут приобретать недвижимость. Для оформления ипотеки многим семьям придется перейти в режим экономии. Сначала они соберут первоначальный взнос, а потом будут выплачивать ежемесячный.

«Думаю, что года через два что-то изменится и ситуация стабилизируется», — отметила эксперт.

Риелтор Загоренко уверена, что в последние два года застройщики искусственно завышали цены на квартиры. С началом инфляции ситуация усугубилась: увеличился начальный взнос и выросли ставки. Теперь люди приходят в банк, узнают о высоких платежах и уходят.

Риелтор также пояснила, что в первые несколько лет собственник ипотечного жилья преимущественно погашает проценты. В настоящее время средний платеж составляет 52 тыс. руб. Из данной суммы примерно 10 тыс. руб. направляют на погашение ипотеки. Остальные деньги становятся собственностью банка в качестве выплаченных процентов.

Ранее сообщалось, что риелтор Апрелев назвал причины удорожания ипотеки в отличие от аренды.