Риелтор Загоренко рассказала об особенностях «правильной ипотеки»

Риелтор Елена Загоренко рассказала, что в связи с завершением действия лимитов по семейной ипотеке в России предлагают новые программы. Одна из них — «правильная ипотека», сообщила rostovgazeta.ru.

Риелтор рассказала, что «правильная ипотека» предложена жителям Ростова. Она предполагает, что клиент может определенный срок платить низкую ставку.

«Это означает, что приобретя под такую ипотеку жилье в Ростове, человек может, например, два года платить 4,99% или 7,5 лет — 11,1% по ипотеке. А по истечении этого времени перейти на стандартный платеж — 26%», — отметила Елена Загоренко.

Риелтор Загоренко ссылается на прогнозы некоторых экспертов. Специалисты предполагают, что ключевая ставка в течение нескольких лет непременно снизится. Тогда клиент сможет рефинансировать 26%, пояснила риелтор. Предположительно, снижение произойдет через два или три года.

Эксперт Загоренко обратила внимание, что в Ростове топовые застройщики предлагают разные сроки действия «правильной ипотеки». Риелтор приводит пример. Застройщики предлагают ставку в 4,99%, но сроки у каждого разные: полгода, 9 месяцев или два года. Вступить в «правильную ипотеку» на 7,5 лет, по мнению Загоренко, сложно, но вполне реально.

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