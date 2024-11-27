Читатель Inkazan рассказал, как риелторы умалчивают о проблемах в квартирах

Житель Казани Марат высказал мнение, что риелторы специально умалчивают о каких-либо проблемах в квартирах, сообщил inkazan.ru.

Марат рассказал, что был вынужден самостоятельно искать квартиру. По его мнению, риелторы не смогли оказать квалифицированную помощь. Мужчина обращался к трем разным специалистам. Так, с одним из риэлторов Марат смотрел квартиру в Осиново. Мужчина обратил внимание, что вблизи дома расположен мусоросжигающий завод, площадь квадратуры не соответствовала заявленным показателям, отсутствовала горячая воды и были выявлены проблемы в работе отопления.

«Все это риелтор замалчивал. Скрыл также, что рядом будут строить мусороперерабатывающий завод», — рассказал он Inkazan.

С другим риелтором Марат отправился смотреть квартиру в Царево. После общения с собственником жилья мужчина узнал, что тот продает недвижимость за меньшую сумму. Марат предполагает, что риелтор хотел обогатиться. Он сравнил рынок недвижимости с перекупщиками автомобилей, которые делают косметический ремонт ради быстрой прибыли. В итоги собственник сталкивается со множеством проблем.

«В итоге мы квартиру сами купили, через объявление. Оказалось, намного проще общаться напрямую с продавцом, без какого-то посредника», — заключил Марат.

Ранее сообщалось, что в Гильдии риелторов Москвы заявили, что падения стоимости новостроек ждать не стоит.