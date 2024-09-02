Риелтор Апрелев назвал причины удорожания ипотеки в отличие от аренды

По словам главы Гильдии риелторов Константина Апрелева, ежемесячные платежи по ипотеке в нашей стране стали выше, чем по аренде, в среднем в пять раз. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он подчеркнул, что тем, кто планирует приобрести жилье, необходимо подождать до заметного снижения ключевой и банковской ставок.

По мнению эксперта, количество сделок с покупкой жилья в текущем году может снизиться в два раза, а арендные ставки — увеличиться осенью на 17%, потому как спрос станет перетекать на рынок съемных квартир.

Ранее он назвал причины возросшего числа отказов россиянам в ипотеке.