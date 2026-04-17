Риелторы берут на вооружение «вторую руку»: новые меры защиты сделок после «схемы Долиной»

По информации издания, еще в конце 2025 года в парламенте и профессиональном сообществе активно обсуждали целый набор защитных мер для сделок с недвижимостью. Отдельно предлагался механизм поручителей, который получил неофициальное название «вторая рука». Как поясняют эксперты, такая практика могла бы служить дополнительным подтверждением того, что человек отдает себе отчет в последствиях заключаемой сделки.

Эксперт по недвижимости Галкин рассказал, что подобный подход риелторы уже взяли на вооружение. Специалисты по недвижимости стараются связаться с родственниками продавца. Цель таких контактов — выяснить реальность намерений человека, продающего жилье. Кроме того, риелторов интересует информация о дальнейшем месте проживания продавца: есть ли у него другое жилье, планирует ли он переезд к родным или приобретение новой квартиры. По словам эксперта, проводить подобные опросы закон не запрещает.

«Однако важно делать поправку на согласие самого участника сделки, поскольку отношения в семье могут быть непростыми», — отметил в комментарии «РосБалту» эксперт по недвижимости Виктор Галкин.

