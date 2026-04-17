Подмосковный Росреестр обновил информацию в рейтинге кадастровых инженеров за I квартал 2026 года

Управление Росреестра по Московской области завершило анализ профессиональной деятельности кадастровых инженеров, работавших на территории региона в I квартале 2026 года. Обновленные данные помогут жителям Подмосковья выбрать квалифицированного специалиста для выполнения кадастровых работ с соблюдением всех требований законодательства. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметила Екатерина Серова, главный специалист‑эксперт отдела организации и контроля Управления, услуги кадастровых инженеров играют важную роль в сфере недвижимости. Они необходимы для постановки объектов на государственный кадастровый учет, точного определения границ земельных участков и объектов капитального строительства, а также для проведения прочих кадастровых и землеустроительных работ.

Ознакомиться с результатами анализа и актуальным рейтингом кадастровых инженеров можно на официальном сайте Росреестра. Данные размещены во вкладке «Открытая служба» → «Статистика и аналитика» → «Рейтинг кадастровых инженеров Московской области».

Для удобства граждан работает Электронная платформа кадастровых работ (ЭПКР) — цифровой сервис, который существенно упрощает процесс поиска и найма кадастрового инженера. С его помощью жители Подмосковья могут подать заявку на подготовку межевого плана, технического плана или акта обследования, подобрать подходящего специалиста с учетом своих требований и заключить договор подряда.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о старте новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.