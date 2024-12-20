Риелторы предлагают покупателям выкупать ипотечную ставку

Риелтор Елена Загоренко рассказала о новых механизмах для повышения привлекательности приобретения жилья, предложенных на рынке недвижимости, сообщила rostovgazeta.ru.

Риелтор Загоренко отметила, что в Ростовской области представители рынка недвижимости предлагают потенциальным клиентам выкупать ипотечную ставку. Суть услуги в том, что собственник квартиры, приобретенной по ипотеке, имеет право ее продать. Новый собственник продолжит выплачивать ипотеку по тем процентам, которые были выданы первому покупателю.

Эксперт Загоренко пояснила, что из-за неоднократного повышения ключевой ставки многие россияне отказываются от приобретения недвижимости. Некоторые из них продолжают жить на арендованных квартирах. Стоимость аренды повышается из-за роста высокого спроса. По мнению Елены Загоренко, тенденция к росту не прекратится в ближайшее время. Особенно в городах, куда приезжают студенты и туристы. В сложившейся ситуации риелторы вынуждены находить новые способы активизации рынка.

«То есть покупателю квартиры предоставляется возможность выкупить ставку. И приобрести жилье не под текущие 28%, а под те, например, 11%, по которым ранее брали квартиру в ипотеку», — резюмирует риелтор.

Эксперт отметила, что услуга стоит небольшие деньги, но она выгодна для покупателей жилья.

Ранее сообщалось, что на заседании 20 декабря Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 21%.