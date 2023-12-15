Рисунки на прянике стали поводом для судебных разбирательств для жительницы Кстова

Суд обязал жительницу Нижегородской области выплатить 80 тысяч рублей и судебные расходы за то, что она без разрешения московской компании по изготовлению открыток использовала их авторские рисунки при декорировании пряников, сообщает newsnn.ru .

Московская компания по изготовлению открыток создала серию изделий с изображением мальчика. Роль героя была разной: летчика, пилота, моряка, танкиста, военного, сотрудника ВДВ. Красочный герой то с пистолетом в руках представил перед покупателями, то с игрушечным самолетом.

Жительница Нижегородской области изготавливает пряники для различных мероприятий. Она оформила частное предпринимательство, но кое в чем закон все-таки нарушила. Брала из интернета различные красивые картинки, героев мультфильмов или фильмов и рисовала их на пряниках. Кондитер перенесла изображения с открыток из серии о подвигах мальчика на пряники.

Московская компания нашла восемь перерисованных изображений. За каждое попросила выплатить десять тысяч рублей. Общая сумма возмещения составила 80 тысяч рублей. Частный кондитер также должна оплатить расходы за обращение в суд.

Ранее сообщалось, что пекарня в Подмосковье производит пряники по рецептам 16 века.