«Рита пописала, товарищи!»: Юлия Меньшова подробнее рассказала о новом члене семьи

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова поделилась с поклонниками в соцсети известием — в ее семье появился новый питомец, щенок породы веймаранер по кличке Рита. Несколько дней назад она сообщила о пополнении, а теперь рассказала о первых днях жизни с активным четвероногим питомцем, сообщил Super.

«Мы ждем кинолога, потому что Ритуся — порода, которой требуется воспитание и дисциплина», — объяснила Меньшова.

По словам знаменитости, члены семьи стараются соблюдать все рекомендации специалиста. Сейчас они много гуляют, но пока избегают контактов с другими собаками и голубями, а также следят, чтобы щенок не пил из луж — это связано с недавней ревакцинацией.

Знаменитость также обратила внимание на небольшое, но значимое достижение питомца.

«Сегодня было совершенно невероятное: Рита пописала, товарищи! Она пописала на улице», — рассказала своим подписчикам Меньшова.

Телеведущая выкладывает фото питомца и не скрывает, что рада его появлению в доме.

