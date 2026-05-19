Лиза Моряк и Сарик Андреасян устроили гендер-пати и узнали пол третьего ребенка

Актриса Лиза Моряк и ее супруг, режиссер Сарик Андреасян, устроили вечеринку на свежем воздухе, чтобы раскрыть пол своего третьего общего ребенка, сообщает The Voice. Из специальных пушек в небо взметнулся голубой дым: это означает, что у пары родится сын.

Сама Лиза не смогла сдержать эмоций. Она расплакалась от счастья и подписала опубликованные кадры в своем блоге: «Я попросила у облаков… Жду тебя, сын!». Поклонники звезды тут же засыпали ее поздравлениями.

Напомним, что Моряк и Андреасян поженились в ноябре 2022 года. В феврале 2023 года у них родилась первая дочь. А в мае 2025 года на свет появилась вторая дочь. Кроме того, у Сарика есть двое сыновей от предыдущего брака.

Сейчас режиссер занят работой над экранизацией знаменитого романа Льва Толстого «Война и мир». Главную героиню, Наташу Ростову, сыграет актриса Полина Гухман. А Лиза Моряк перевоплотится в Элен Курагину.

