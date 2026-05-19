Приставы начали взыскивать 200 тысяч рублей с иноагента Дудя по иску Мизулиной

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию денег с блогера и журналиста Юрия Дудя*, сообщает РИА Новости. По данным издания, с него взыскивают 200 тысяч рублей в пользу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Отмечается, что 15 мая против Дудя было открыто исполнительное производство по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основанием стал исполнительный лист, выданный Лефортовским районным судом Москвы 29 апреля. Такое же производство, по данным источников, заведено и в отношении дизайнера Артемия Лебедева, с которого должны взыскать 300 тысяч рублей.

Поводом для многомесячного разбирательства стало интервью, опубликованное на YouTube-канале Дудя в августе 2024 года. Лебедев, будучи приглашенным гостем, резко высказался о деятельности ЛБИ и ее руководителе, назвав ее «инфотерроризмом» и нецензурно исказив фамилию Мизулиной.

Сам Дудь публично позицию гостя не опровергал. Суд счел, что пять фрагментов выпуска содержат сведения, порочащие честь и деловую репутацию истицы.

Решением Лефортовского суда от 13 мая 2025 года Дудя и Лебедева обязали удалить спорные фрагменты. Журналиста также обязали заплатить 77 тысяч рублей на покрытие судебных издержек. Мизулина требовала 10 млн рублей компенсации, но суд эту сумму снизил.

Лебедев и Дудь пытались обжаловать решение, но 14 октября 2025 года Московский городской суд оставил его без изменения и отклонил апелляции. Дизайнер принес извинения Екатерине, подчеркнув, что не намеревался оскорблять ее лично. Также публично извинился и сам Дудь, написав, что ему жаль, что своей глупостью и трусостью он кого-то задел.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.