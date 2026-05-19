Сбой в работе нейромедиаторов: почему жара превращает людей в психов

Жара может превратить людей в настоящих психов, особенно офисных сотрудников. Такая погода провоцирует сбой в работе нейромедиаторов головного мозга, организм вырабатывает кортизол и не уходит в глубокую фазу сна. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Чем опасна жара для психики

По его словам, жара — это реальный физический стресс для организма. Во-первых, происходит сбой в работе нейромедиаторов.

«В жару организм активно выделяет кортизол (гормон стресса) и адреналин, но при этом истощаются запасы серотонина», — рассказал он.

Также эксперт отметил, что в жаркую погоду развивается дезорганизация сна из-за нарушения терморегуляции.

«Из-за высокой темп ночью мозг не проходит все фазы циклы сна. Он „застревает“ в поверхностном сне, не доходя до глубокой восстанавливающей фазы, поэтому человек не восстанавливается за ночь», — предупредил врач.

Специалист объяснил, что жара способствует гипогидратации мозга.

«Даже потеря воды в размере двух процентов от веса тела сгущает кровь. Сердцу труднее качать кровь, мозг получает меньше кислорода и глюкозы. Первыми страдают высшие функции: концентрация внимания, планирование и эмоциональный контроль. Человек становится импульсивным, как при легком алкогольном опьянении», — сообщил Фомин.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Как помочь себе пережить жару

Психиатра дал несколько советов, как спасти психику от жары, в том числе людям, которые работают в офисе:

Пить обычную воду каждые 30–40 минут. Обезвоживание на 1,5% уже снижает настроение и внимание. Кофе и сладкая газировка только ухудшат ситуацию.

Если в офисе душно, нужно требовать кондиционер или вентиляцию. В жару нельзя терпеть — это не закалка, а перегруз психики.

После обеда нужно закрыть глаза, не спать, а просто дать мозгу тишину. Это снизит раздражительность лучше, чем попытки «взять себя в руки».

Если коллега сорвался на вас — не вступайте в спор. Скажите: «Мне нужно выйти на 5 минут выпить воды». Это самая эффективная защита от жары.

Ранее сообщалось, что распознать начинающуюся деменцию можно на ранней стадии, пока еще не началась забывчивость. У человека резко ухудшается зрение, снижается аппетит и появляются новые привычки.