Жителям Подмосковья рассказали, как обновляются составы на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении Московской железной дороги реализуют масштабную программу по замене подвижного состава, доля новых поездов на Ярославском направлении МЖД превысила 25%. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В компании уточнили, что работу проводят совместно с Департаментом транспорта Москвы, РЖД и Трансмашхолдингом (ТМХ). Так, на Ярославском направлении уже курсирует 21 современный электропоезд «Иволга 4.0», пять составов модели ЭП2ДМ, которые заменили устаревшие составы предыдущих поколений. До конца 2026 года планируется поставка еще пяти «Иволг 4.0».

Первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак подчеркнул, что каждый четвертый поезд представляет собой современный состав, которые отличают климатические системы, оснащенные функцией обеззараживания воздуха, удобные разъемы для зарядки мобильных устройств, продуманный эргономичный салон.

В ЦППК добавили, что Ярославское направление является самым востребованным и загруженным в России. Каждый будний день по нему совершается в среднем более 300 тыс. пассажирских поездок. Всего до 2030 года на это направление планируется поставить 92 современных поезда.

