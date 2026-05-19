Стало известно, сколько планирует заработать Шура на сольном концерте в Москве

Российский певец Шура (Александр Медведев) решил отметить свой 51-й день рождения не в тихом семейном кругу, а на сцене. По данным РИА Новости, его юбилейный концерт пройдет в московском баре Petter. Выступление запланировано в ночь на 20 мая. Заведение рассчитано на 91 зрителя.

Отмечается, что при полной заполняемости зала Шура может заработать на продаже билетов более 1,5 млн рублей. Цены на вход разные: базовые места стоят от 12,5 тыс. рублей, а места у сцены или у барной стойки обойдутся поклонникам в 18,5 тыс. рублей. На данный момент, по данным организаторов, продано уже больше половины всех билетов.

Накануне своего дня рождения артист поделился с поклонниками жизненными принципами. Шура признался, что старается не оглядываться назад. Его девиз: «Что было, то прошло». Певец убежден, что, несмотря на любые трудности, важно ценить каждый прожитый день и относиться к жизни с любовью.

Ранее певец Шура заявил, что в начале его карьеры в 1990-х не было шоу-бизнеса.