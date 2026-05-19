Роботы на складах, в дарксторах и даже на кухне: почему бизнесу не нужны двуногие машины — мнение эксперта

В ближайшие годы на склады, в розничную торговлю и службы доставки придут не человекоподобные машины, а роботы на колесах. Об этом на полях конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) рассказал заместитель заведующего Лабораторией интеллектуальных технологий робототехники Московского физико-технического института (МФТИ) Никита Швед, сообщил newsnn.ru.

По словам эксперта, роботы, похожие на человека, остаются перспективой для узких, но критически важных сфер. Их удел — опасные производства: работа в Арктике, на атомных электростанциях или в зонах с повышенным риском для жизни. Также такие машины могут стать помощниками в быту.

Однако сегодняшнему бизнесу, подчеркивает Швед, нужны другие решения — более простые, надежные и предсказуемые. Вместо двух ног у таких роботов будет колесное шасси. А их главные задачи будут сугубо прикладными. Например, выдача посылок на складах маркетплейсов, круглосуточное функционирование в пунктах выдачи заказов, комплектация товаров на складах, работающих как магазины без витрин, а также приготовление еды в автоматических «робокухнях».

«На вопрос о трех главных направлениях роботизации на ближайшие годы Швед ответил лаконично: "Складская логистика. Ритейл — это упаковка, приготовление. И доставка, те же робокурьеры"», — высказал мнение эксперт.

При этом эксперт предупреждает, что ждать появления универсального робота, который умеет делать все, не стоит. Конструкция любой машины накладывает жесткие ограничения. Помощник на кухне почти наверняка не сможет перетаскивать тяжелые коробки на складе, и наоборот, предположил эксперт.

Как считает представитель МФТИ, под каждую конкретную задачу будет разрабатываться свой тип робота. А сама идея полной универсальности — это проект, который в принципе не может быть реализован на практике.

