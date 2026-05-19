Развод отменили: в соцсетях обсуждают беременность 26-летней россиянки от 77-летнего мужа из Кумертау

В социальных сетях во вторник, 19 мая, вновь разгорелись споры вокруг 26-летней жительницы Кумертау, которая состоит в браке с 77-летним мужчиной. Пара объявила о третьей беременности. Разница в возрасте между супругами составляет 51 год. Новость моментально разлетелась по пабликам и расколола пользователей на два лагеря. Одни поздравляют Дарью и Олега, другие же откровенно сомневаются, что беременность могла наступить естественным путем, сообщил mkset.ru.

По информации издания, широкую известность семейная пара получила летом 2025 года. Тогда они приняли участие в популярном шоу «Статус: неравный брак» (16+). Героями одного из выпусков стали 24-летняя (на тот момент) Дарья и 75-летний Олег. Создатели программы рассказывали, что супруги уже воспитывают двоих общих сыновей, а сама Дарья мечтает о дочери.

В начале 2026 года пара находилась на грани развода. Об этом в своих соцсетях рассказывала Дарья. Однако затем отношения неожиданно изменились, и последовало известие о беременности. В настоящее время двое старших сыновей живут именно с матерью Дарьи в Кумертау. Сама же девушка вместе с мужем находится в Москве.

«Девушка с дедушкой… или больные или недолюбленные или что… Конечно, личное дело», — пользователи соцсетей комментируют новость о беременности.

В Центре психологии и тренинга Марии Минаковой считают, что причины подобных союзов могут быть разными — от поиска безопасности до желания восполнить эмоциональные потребности.

«Зачастую выбор более взрослого партнера определяется тем, что в сознании женщины этот партнер опытен, мудр и способен защитить её лучше, нежели молодой мужчина», — объяснили специалисты центра.

Совсем иная позиция у педагога-психолога Майи Петриченко. По ее наблюдениям, гармония в паре чаще царит там, где мужчина и женщина не только примерно одного возраста, но и находятся на сходных ступенях социальной лестницы.

«По-настоящему счастлив человек может быть только с равным себе партнером. Равным по возрасту, по материальному положению, по духовному развитию», — отметила специалист.

