Один из лидеров «Локомотива» допустил свой уход из клуба

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «Чемпионатом» высказался о своем будущем в составе железнодорожников. Футболист не исключил, что сыграл свой последний матч за «Локо».

Контракт 23-летнего воспитанника «Локомотива» с клубом истекает в 2027 году. Сообщалось об интересе к центральному хавбеку со стороны «Зенита».

«Локомотив» в минувшем сезоне не смог договориться о продлении контракта с Дмитрием Бариновым, теперь у железнодорожников имеются сложности в переговорах с Карпукасом и нападающим Дмитрием Воробьевым.

Карпукас не увидел в этом какой-либо системы и отметил, что у каждого из лидеров «Локо» была своя история переговоров. На прямой вопрос о вероятности ухода из клуба футболист ответил: «Возможно все».

Карпукас выступает за основную команду «Локомотива» с 2022 года. В завершившемся сезоне он провел 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил два мяча и дважды ассистировал партнерам.

Ранее Дмитрий Воробьев заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Локомотиве».