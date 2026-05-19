В «Первом квартале» в Видном возведут вторую очередь многоквартирных домов

В Видном завершаются монолитные работы во второй очереди «Первого квартала» от девелопера Брусника, проект состоит из семи домов - в четырех из них каркасы полностью готовы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты занимаются выполнением каменной кладки и кровельными работами, монтажом окон, префабрицированных балконов, лестничных площадок и не только. Им также предстоит возвести надземный паркинг с благоустроенной крышей и детский сад, обустроить велопешеходные дорожки, сквер с прудом, зону для выгула собак, многофункциональные спортивную и игровую площадку, соседский центр. Работы завершат к четвертому кварталу 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.