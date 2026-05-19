«На первом месте расчет»: эксперт рассказала, как изменилось поведение россиян на рынке недвижимости

Одной из главных перемен на рынке недвижимости эксперты называют кардинальное изменение поведения покупателей. Если раньше многие решения принимались под влиянием эмоций и сиюминутных желаний, то теперь на первый план вышел холодный, прагматичный расчет. Такое мнение высказала основатель агентства недвижимости «Любимова» София Любимова, сообщил karelinform.ru.

По словам эксперта, люди теперь скрупулезно считают ежемесячный платеж по ипотеке, оценивают возможность быстро продать объект в будущем, прикидывают предстоящие расходы на ремонт и даже перспективы перепродажи. Это, по мнению эксперта, кардинально меняет логику поведения всего рынка.

«Сейчас у покупателей на первом месте расчет, а не эмоции», — говорит София Любимова

На этом фоне покупатели стали более вдумчивыми и склонны к затяжным переговорам, считает специалист. Они не торопятся с решением, сравнивают варианты и выбивают лучшие условия. Многие продавцы, особенно на вторичном рынке, где конкуренция за каждого клиента становится все жестче, вынуждены подстраиваться. Они все чаще готовы уступать в цене, идти на уступки и предлагать скидки, чтобы не потерять покупателя.

