Рекордный ажиотаж: баскетбол в Челябинске затмил хоккейный «Трактор», и все билеты ушли за 48 часов

Успехи Челябинского баскетбольного клуба (ЧБК) в Суперлиге вызвали в городе небывалый ажиотаж. Почти все билеты на пятый матч финальной серии против подмосковных «Химок» были раскуплены еще за два дня до встречи. Об этом проинформировали организаторы, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, обычно полные трибуны в Челябинске собирает хоккейный «Трактор». Но сейчас случай особенный. Баскетболисты ЧБК, которые за всю свою историю ни разу не выходили даже в полуфинал Суперлиги, впервые могут стать чемпионами страны.

«Поэтому спорткомплекс "Метар-Спорт" будет переполнен», — сообщил kursdela.biz.

По данным издания, клуб уже объявил о полной распродаже всех билетов. Впрочем, шанс понаблюдать за возможным чемпионством вживую еще остается: в кассах есть последние места на балконе. Пятый матч серии состоится в среду, 20 мая.

По информации издания, на данный момент ЧБК лидирует в финальной серии против «Химок» со счетом 3:1. До заветного титула осталась всего одна победа. Однако в команде челябинцев в последнее время игроки получали различные травмы, поэтому спрогнозировать итог игры на данный момент сложно.

