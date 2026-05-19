Питомец уже все понял: странные «ритуалы» животных, когда хозяин болеет

Домашние животные иногда ведут себя так, будто знают о болезни хозяина раньше него самого, пишет Yahoo Health со ссылкой на материал журналистки Кэрол Кассады в ее колонке PawsMint. По словам экспертов, дело не в магии: многие питомцы улавливают изменения запаха, температуры, дыхания, движений, настроения и привычного распорядка.

Собаки, например, чувствуют перемены в запахе пота и дыхания. Если хозяин нездоров, они могут ходить за ним по пятам, прижиматься к ногам или класть лапу на колено — будто включили режим личного телохранителя.

Кошки, вопреки репутации равнодушных созданий, тоже быстро замечают сбой в обычном ритме. Если человек лежит весь день, они могут устраиваться на груди, животе или рядом с головой. Их привлекает тепло, особенно при температуре, а мурчание дополнительно успокаивает.

Птицы, вроде попугаев и корелл, воспринимают хозяина как часть своей «стаи». Когда человек слабеет, они могут не отходить от плеча, крепко цепляться за одежду и даже нежно перебирать волосы, как ухаживают за сородичами.

Кролики обычно становятся тише и осторожно подходят к лежащему человеку, иногда мягко тыкаясь носом в руку или ногу. Морские свинки, наоборот, могут громко «возмущаться», если привычный график кормления или общения нарушился.

Лошади считывают осанку, движения и настроение: рядом с больным человеком они нередко становятся спокойнее, опускают голову и осторожно обнюхивают его. А хорьки, уловив изменение запаха, могут таскать носки, футболки или салфетки хозяина в свое укрытие.

Ученые считают, что такие реакции объясняются инстинктами, привязанностью и очень тонким восприятием сигналов, которые люди сами часто пропускают. Так что животные на поверку оказываются порой куда более чуткими, чем многие представители нашего вида.