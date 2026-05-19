Генич объяснил, почему «Краснодару» не стоит жаловаться на невезение

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о закономерности победы «Зенита» в РПЛ в сезоне 2025/26.

«Зенит» вышел на первое место по итогам предпоследнего тура, когда лидировавший в турнире «Краснодар» допустил осечку в матче с «Динамо» (1:2). «Быки» владели преимуществом, создали немало голевых моментов, но пропустили в концовке.

«Мне кажется, постоянно дышать в спину сопернику легче, чем идти наверху и не допускать осечек. В прошлом сезоне «Краснодар» не ошибся. Сейчас же им не стоит сетовать на нефарт. С «Динамо» они не забили, зато повезло со «Спартаком», «Ахматом», «Акрон» додавили во втором тайме, с «Балтикой» отыгрались в компенсированное время», — сказал Генич.

Комментатор пояснил, что некомпетентно говорить о невезении, если по итогам 30 туров чемпионата какая-либо команда набрала больше очков, чем соперники.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал победу «Зениат» закономерной, поскольку петербуржцы имеют положительный баланс в матчах с основными конкурентами.