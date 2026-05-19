Капитан «Краснодара» высказался о возможном переходе в «Марсель»

Капитан «Краснодара» полузащитник Эдуард Сперцян в эфире на YouTube-канале «О, родной футбол!» высказался о перспективах перехода в европейский клуб.

Футболиста попросили прокомментировать информацию об интересе со стороны «Марселя».

«В Марселе диаспора армянская большая. Я не знаю, первый раз слышу. Что касается отъезда… мысли все те же. Я, конечно, хочу, посмотрим, что будет. Будет ли достойное предложение», — рассказал Сперцян.

Контракт 25-летнего полузащитника сборной Армении с «Краснодаром», воспитанником которого Сперцян является, рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн.

В минувшем сезоне РПЛ Сперцян стал лучшим ассистентом с 16 голевыми передачами. По системе гол+пас он занял первое место в чемпионате — 13+16.

«Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ. Комментатор Константин Генич ранее объяснил, почему «быкам» не стоит сетовать на невезение.