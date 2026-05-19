Барбра Стрейзанд пропустит церемонию закрытия Каннского кинофестиваля

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд не сможет присутствовать на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля из-за травмы колена, пишет Super.ru. Врачи рекомендовали ей отказаться от поездки во Францию, чтобы не рисковать здоровьем.

На фестивале Стрейзанд должна была получить почетную награду — «Золотую пальмовую ветвь». Эту премию вручают за выдающийся вклад в мировое кино. Артистка с нетерпением ждала возвращения в Канны и надеялась лично встретиться с коллегами по индустрии и насладиться атмосферой фестиваля.

В обращении к организаторам и зрителям Барбара подчеркнула, что для нее большая честь получить такую награду. Она поздравила всех участников Каннского фестиваля и поблагодарила организаторов за их многолетнюю поддержку мирового кинематографа.

Стрейзанд призналась, что особенно расстроена тем, что не может лично присутствовать на церемонии. По ее словам, Франция остается для нее одним из самых любимых мест. Она сожалеет, что травма помешала ей осуществить задуманное.

