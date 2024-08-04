Рябков: часы Судного дня показывают без двух минут двенадцать

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что часы Судного дня показывают «без двух минут».

Часы Судного дня символизируют напряженность ситуации в мире. Сергей Рябков отметил, что можно, характеризуя ситуацию на международном уровне, подбирать различные эпитеты и сравнения. Например, заявлять, что скоро настанет хаос, что человечество находится на грани срыва в пропасть или же говорить о свободном падении мира.

«Хотя логика подсказывает, что подобного рода эпитеты, наверное, все чаще приходят в голову», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ Рябков высказал мнение, что стрелки часов находятся в положении «без двух минут». Это еще не значит, что катастрофа неминуема. Ситуацию еще можно изменить, если все стороны смогут ответственно отнестись к проблеме и сделать осознанные выводы.

Часы впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков». Периодически стрелки на часах двигают то в одном, то в другом направлении. Считается, что если обе стрелки станут на цифре 12, начнется полномасштабная ядерная война. В последние годы стрелки часов движутся только по направлению к 12, то есть вперед. Ситуация в мире остается напряженной.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Белоусов предупредил американского коллегу Остина о возможности неуправляемой эскалации из-за действий властей Украины и США.