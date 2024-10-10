Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проинформировал, что в ближайшие две недели на полях заседаний Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в очередной раз состоится встреча «ядерной пятерки», сообщил ТАСС.

В состав «ядерной пятерки» входит Россия, Великобритания, Франция, Китай и США. В права координатора организации вступил Китай. Спикер признал, что в настоящее время установилась сложная ситуация. Он заявил, что коллеги из Китая всегда могут рассчитывать на помощь России.

«Мы желаем им успеха», — сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

На мероприятии все участники узнают конкретные планы китайского координаторства в данной организации. Сергей Рябков обратился к западной тройке данного формата с просьбой быть более конструктивными.

Напомним, ядерная «пятерка» — это неформальная организация. Так называют объединение государств, которые владеют в своем арсенали ядерным вооружением. В период с 2023 по 2024 год роль координатора выполняла Россия.

Тема ядерного удара в последнее время часто обсуждается в СМИ. Западные эксперты разделились на две части. Одни уверены, что Россия нанесет удар. Другие считают, что Кремль никогда не пойдет на радикальные меры. В Москве не раз заявляли, что готовы защищать границы страны необходимым в данный момент способом.

Ранее сообщалось, что Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты.