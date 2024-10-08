Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала обсудил последствия, которые могут возникнуть в том случае, если западные страны дадут Украине разрешение на ракетные атаки по территории России.

«Мы перестали отслеживать эту ситуацию с того момента, как президент озвучил, какие меры мы предпримем, если такое решение будет принято. Как только такое решение будет оформлено, мы об этом узнаем, и механизм, о котором говорил Владимир Путин, начнет действовать», — отметил Лавров.

Лавров подчеркнул, что использование дальнобойных ракет украинскими вооруженными силами не только усугубит конфликт, но и приведет к непредсказуемым последствиям для всей Европы.

25 сентября на заседании постоянного комитета Совета безопасности по вопросам ядерного сдерживания Путин предложил пересмотреть основные принципы государственной политики в данной области.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил квадробинг на переговорах с главой МИД Армении.