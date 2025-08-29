Роботы Теледроид и Марфа готовятся к полету на МКС

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке проводится уникальный послеполетный эксперимент с участием космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова, сообщил REGIONS со ссылкой на пресс-службу Центра.

В пресс-службе Центра сообщили, что исследование направлено на оценку способности человека управлять роботизированными системами после длительного пребывания в условиях космического полета. До отправления на орбиту Кирилл Песков прошел специальный тренировочный курс по взаимодействию с роботом «Марфа», который обладает функционалом для перемещения оборудования и проведения точных манипуляций с приборами.

По данным пресс-службы, ведется также подготовка к внедрению более совершенного робота «Теледроид», который предназначен для работы на Международной космической станции. Специалисты проверяют функциональные возможности новой системы.

«Сейчас мы проводим исследования для того, чтобы понять, какие операции Теледроид как некоторый аналог Марфы может выполнять в ручных режимах под управлением космонавтов. Основной режим будет таким же, как у данного изделия, это супервизорное управление — распознавание объектов в автоматическом режиме с помощью технического зрения и работа с этим объектами. И голосовое управление — это распознавание команд, получаемых от космонавта, и выполнение этих команд», — пояснил начальник управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов ЦПК Владимир Дикарев.

Как отмечают в Центре, подобные эксперименты имеют важное значение для обеспечения безопасности и эффективности работы с робототехникой в условиях орбитальных станций и будущих космических экспедиций.

