Роскосмос и NASA возобновили диалог

Прошли переговоры глав Роскосмоса и NASA — стороны назвали встречу продуктивной и обсудили возможное сотрудничество. Об этом сообщил ТАСС.

Впервые за долгое время руководители космических ведомств России и США провели личные переговоры. Встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и временного руководителя NASA Шона Даффи состоялась 31 июля во Флориде. Заместитель главы американского агентства Кеннет Бауэрсокс назвал диалог позитивным и отметил, что между сторонами установился хороший контакт.

По словам Бауэрсокса, стороны обсудили возможность совместной работы в космосе, включая взаимную поддержку в аварийных ситуациях. Он напомнил о традициях сотрудничества, берущих начало еще в эпоху проекта «Союз — Аполлон». Хотя детали переговоров не раскрываются, замглавы NASA выразил уверенность, что у двух стран есть потенциал для взаимодействия.

Последний раз руководители космических агентств двух стран встречались в 2018 году. С тех пор сотрудничество ограничивалось в основном работой на МКС. Однако теперь, судя по заявлениям NASA, стороны готовы к более тесному взаимодействию.