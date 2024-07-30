Родители хоккеистов из Ижевска рассказали, как их детей терроризируют подростки

Родители воспитанников хоккейного клуба «Ижсталь» рассказали, как их детей начала преследовать и запугивать банда подростков, сообщает udm-info.ru .

Родители рассказывают, что все началось 23 июля. К ребятам подошел мальчик предположительно 9 лет и попросил закурить. Хоккеисты отказали и посоветовали ему бороться с вредной привычкой. Мальчишка якобы обиделся и рассказал своим взрослым друзьям. Первый раз ребят пытались побить, когда они возвращались после тренировки. От хоккеистов требовали извинений.

Мама одного спортсмена Наталья рассказала, что у группировки подростков есть закрытый телеграм-канал примерно со 180 подписчиками. В нем они выкладывают видео с избиениями ребят. Избивают по одному. Автора канала зовут Полина.

«У нас есть мальчик самый крупный из ребят, самый высокий. Вот эти бандиты начали этого мальчика из КБ выманивать, мол выходи на разборки будешь за них отвечать. Один из банды достал нож и начал им угрожать», — поделилась Наталья.

Мама еще одного спортсмена Юлия видела, как толпа подростков избивала неизвестного ей ребенка в скейт-парке. Она хотела вмешаться, но те быстро разошлись. В этот же день ей позвонил сын и рассказал, что он с товарищами прячется в магазине. Подростки поджидали их возле выхода. По приезду она встретилась с тренером и его супругой. Хоккеисты также обратились к ним за помощью.

«У меня дар речи пропал в каком тоне эти подростки разговаривали с нами, со взрослыми людьми. Один из них достал нож и начал махать им перед лицами ребят, нагнетая обстановку», — рассказала Юлия.

Родители ребят сообщают, что подростки хорошо одеты. Несколько раз в день ходят в кафе быстрого питания, угощают едой детей помладше.

Ранее сообщалось, что главе СК доложат о ходе дела о нападении подростков на сверстников в Мытищах.