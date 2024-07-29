Главе СК доложат о ходе дела о нападении подростков на сверстников в Мытищах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту хулиганских действий подростков в Мытищах, сообщила пресс-служба ведомства.

На днях в соцсетях появилась информация о том, что группа несовершеннолетних совершает нападения на сверстников, снимая все это на камеру.

По факту произошедшего подмосковное управление СК России возбудило дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали местную жительницу, которая пыталась убить спящего зятя кухонным ножом.