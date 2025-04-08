Родители из Перми рассказали, как спасали своих малышей за секунду до падения из окон. Они поделились советами, каких ситуаций стоит избегать, а также как правильно обеспечить безопасность детей в квартирах многоэтажных домов, сообщил properm.ru.

Мать двухлетнего Саши рассказала, что ее сын мог выпасть из окна. Женщина находилась рядом с ребенком, но отвернулась на секунду. Она среагировала на нетипичный звук.

«Услышала скрип — и обернулась. Он уже залез на подоконник и держался за ручку…» — рассказала Мария.

Родители из Перми рассказали, что открыть современные окна может даже маленький ребенок. Они советуют устанавливать дополнительные замки и никогда не оставлять окна открытыми. Особую угрозу составляют москитные сетки. Дети воспринимают их как защитный барьер. Допускать игры детей на подоконниках категорически запрещено, уверены жители Перми.

«Она просто хотела поймать голубя», — рассказал отец девочки, которой чудом удалось не выпасть с четвертого этажа.

Пермячка Ирина рекомендует приглашать специалистов для установки блокираторов на окна. При отсутствии такой возможности важно внимательно читать инструкции. Мама девочки рассказала, что в их семье блокиратор ставил муж. Зазор в 3 см сначала не вызывал у родителей настороженности.

«Пока я не увидела, как дочка просовывает в него (блокиратор. — Прим. ред.) палку от швабры, пытаясь отодвинуть защелку», — рассказала пермячка Ирина.

По данным издания, блокираторы требуют ухода. Примерно раз в месяц рекомендовано проверять, не засорились ли замки, легко ли открывается замок.

Ранее сообщалось, что малолетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Москве.