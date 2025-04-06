Малолетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Москве

Прокуратура Москвы сообщила в телеграм-канале о несчастном случаев в Щербинке, где из окна одного из жилых домов выпал ребенок.

Инцидент произошел на улице Театральная. В прокуратуре отметили, что ребенок остался без присмотра взрослых, залез на подоконник и вывалился с третьего этажа. Он приземлился на козырек подъезда и получил травмы.

Малолетнего госпитализировали. В органах начали процессуальную проверку. Ситуация на контроле прокуратуры Троицкого и Новомосковского округов.

В очередной раз жителям напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещении, где открыто окно даже с закрытой москитной сеткой. Она не способна выдержать напор и вес ребенка. Кроме того, всегда остается вероятность, что малолетний откроет все самостоятельно и трагедии будет не избежать.

Ранее сообщалось, что в Уфе скончался студент, выпавший из окна девятого этажа общежития.