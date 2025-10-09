«Родители не помогают»: эксперт рассказала, почему половина детей мигрантов не сдает русский язык

По данным информационного центра, лишь половина детей иностранцев в Тюменской области смогли успешно сдать тест на знание русского языка. Аналогичная ситуация складывается в других регионах РФ. Репетитор русского языка Екатерина Рассудова рассказала, что подобные результаты — последствие нежелания родителей помогать детям в обучении, сообщил nashgorod.ru.

Репетитор рассказала, что в большинстве случаев дети мигрантов дома общаются на родном языке. Русский язык ребята практикуют в школах или во время дополнительных занятий. Эксперт уверена, что этого недостаточно для изучения языка. Важно, чтобы дети слышали язык за пределами школы, читали книги на русском языке, разговаривали на нем с родными.

«Родители не помогают ребенку в изучении языка, так как сами на нем не разговаривают из-за незнания и нежелания изучать его», — высказала мнение репетитор.

В информационном центре регионального правительства сообщили, что в области работают 39 пунктов тестирования детей-мигрантов на знание языка.

«По состоянию на 1 октября 2025 года порядка 50% иностранных граждан демонстрируют недостаточный для освоения соответствующих образовательных программ уровень», — пояснили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства.

Ранее эксперты раскрыли последствия «бездумной» миграционной политики в России.