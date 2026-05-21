«Домики за гроши» отменяются: названа реальная стоимость дешевого жилья в Подмосковье

Популярные в социальных сетях предложения о продаже готовых жилых домов за 370 тыс. рублей оказались далеки от реальности, поскольку настоящая минимальная стоимость пригодных для постоянного проживания квартир в Московской области сегодня начинается от 5 млн рублей.

Вирусные видеоролики, демонстрирующие уютные деревянные дома с мебелью по цене подержанного автомобиля, активно обсуждаются в интернете. Однако эксперты предупреждают: подобные «конструкторы» непригодны для круглогодичного проживания. Реальное положение дел на рынке недвижимости выглядит совершенно иначе.

Как отмечает риелтор Татьяна Матвеева в беседе с REGIONS, в границах Москвы минимальный порог для покупки полноценного жилья уже закрепился на уровне 10 млн рублей. За эту сумму можно приобрести исключительно компактную студию в спальном районе на окраине города.

«В Подмосковье однозначно дешевле. Мы сейчас покупали варианты за 5 миллионов рублей, и до этого тоже брали примерно по такой же цене», — рассказала эксперт.

В качестве примера эксперты приводят жилой фонд Лобни и Дзержинского. Как правило, это стандартные пятиэтажки. Квартиры в них продаются со скромным косметическим ремонтом или старой отделкой. Такое жилье готово к заселению, хотя большинство покупателей со временем предпочитают обновить интерьер под себя.

Таким образом, реальный входной билет на подмосковный рынок недвижимости равен 5 млн рублей, а все предложения дешевле этой отметки остаются лишь маркетинговыми уловками.