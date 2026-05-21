Оставшаяся без желудка из-за рака блогер встала на защиту Лерчек, которую обвиняют в симуляции

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, уже несколько месяцев борется с онкологией. Ей диагностировали рак четвертой стадии сразу после рождения четвертого ребенка. Однако не все верят в этот диагноз. Хейтеры уверены: Лерчек симулирует болезнь, чтобы уйти от ответственности по уголовному делу о мошенничестве. Споры в Сети не утихают, но нашлись и те, кто встал на защиту блогера.

Фото: [ Евгения Таран/соцсети ]

Евгения Таран, которая сама страдает от рака желудка, высказалась по поводу ситуации. Она отметила, что многие люди не понимают, как живут пациенты с четвертой стадией. Ее слова приводит StarHit.

«Почему у всех впечатление, если у тебя четвертая стадия очень агрессивного рака, ты должен лежать, не двигаться, умирать, не собирать вокруг себя всю семью, дабы провести свои последние вечера и начинать прощаться. Вы с ума что ли сошли? Как можно судить, если вы не ходите по этой тропинке?!» — посетовала Таран.

Она призвала не осуждать Лерчек за ее подход к болезни. По словам Евгении, она сама всегда говорит, что ей «некогда болеть», и совмещает полноценную жизнь с лечением. Тот же вектор, как считает блогер, выбрала и Чекалина, которая только начинает этот путь — заниматься жизнью, а не болезнью.

Таран также отметила, что критика в адрес Лерчек исходит от людей, либо не знакомых с реальностью рака, либо оценивающих ситуацию по родственникам, которые сдались на ранних стадиях.

Сама Чекалина недавно прошла пятый курс химиотерапии. Рядом с ней остается отец ее четвертого ребенка — танцор Луис Сквиччиарини, который поддерживает ее в этой борьбе и регулярно информирует подписчиков о ее состоянии.

