Стендап-клуб Вани Усовича на Покровке увеличил выручку в несколько раз

Стендап-клуб Still, который находится на Покровке и принадлежит известному комику Ване Усовичу, показал феноменальный финансовый рост, выяснил журнал Super. По данным Rusprofile, выручка заведения за 2025 год составила 134 млн рублей: это почти в пять раз больше, чем годом ранее, когда клуб заработал лишь 24 млн рублей.

Учредителем и единственным владельцем клуба является сам Усович, который основал его в 2023 году. Чистая прибыль за 2025 год достигла 2,6 млн рублей.

Примечательно, что два предыдущих года бизнес работал в убыток. Усович зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности его компании, согласно официальным документам, — это рестораны и услуги по доставке продуктов питания. Однако на практике Still известен как стендап-площадка, где выступают как маститые комики, так и новички.

