Письмо из Воскресенска в Подольск побило рекорд медлительности

Житель Воскресенска Алексей Петров решил воспользоваться современной услугой «Почты России» — электронным заказным письмом. Вместо обещанных 2–10 дней его досудебная претензия в адрес маркетплейса добиралась из Воскресенска в Подольск 48 суток. Почта признавала письмо потерянным, приносила извинения, а затем внезапно вручила адресату — спустя почти семь недель после отправки. Редакция REGIONS выяснила подробности этого инцидента.

В эпоху цифровых технологий и мгновенных уведомлений даже самые инновационные сервисы иногда напоминают, что чудес не бывает. Особенно если речь идет о доставке писем между двумя подмосковными городами, которые разделяют всего несколько десятков километров.

Что обещал сервис

Электронное заказное письмо — цифровая версия традиционного бумажного отправления. Оно обладает той же юридической силой, а вся информация в нем конфиденциальна. Отправитель может воспользоваться сервисом независимо от того, подключен ли к нему адресат. По стандартам «Почты России», документ доставляется либо мгновенно (если получатель зарегистрирован в сервисе), либо в бумажном виде — за 2–10 рабочих дней. Именно эти сроки устроили Алексея, когда он решил направить претензию одному из маркетплейсов в Подольск.

Когда что-то пошло не так

Петров отправил письмо онлайн, не заходя в отделение, и стал ждать. На телефон приходили уведомления из приложения «Почты России». Все шло по плану, пока не пришло сообщение: письмо потерялось.

Мужчина решил воспользоваться советом из приложения и подал заявление на розыск отправления. Оформление, как признается Петров, оказалось отдельным испытанием. Несмотря на авторизацию через Госуслуги, все бумажные документы пришлось держать наготове, а нужную форму обращения найти удалось не сразу. Почта признала отправление утерянным, принесла извинения и пообещала провести внутренний разбор. Алексей смирился и решил забыть об инциденте.

Неожиданное возвращение

Но спустя 48 дней «Почта России» сумела удивить клиента. «Потерянная грамота» внезапно нашлась и была вручена адресату. Весь путь из Воскресенска в Подольск занял 48 суток. Проблема в том, что письмо было не поздравлением с днем рождения, а досудебной претензией. Сроки, как известно, в таких делах имеют значение.

Официальное объяснение

В пресс-службе «Почты России» ситуацию прокомментировали. Алгоритм сервиса таков: при создании письма отправитель заполняет наименование и адрес организации. Почта по ИНН (а если у организации есть филиалы — то по ИНН и КПП) проверяет, есть ли получатель в базе сервиса «Электронные письма». Если есть — документ уходит мгновенно в личный кабинет. Если нет — письмо распечатывается и доставляется в бумажном виде. Сроки зависят от географии и способа доставки и регулируются приказом Минцифры.

Как показала проверка, получатель не был подключен к сервису электронных заказных писем. Сбои в доставке, по заверению почты, случаются крайне редко и связаны с возможными техническими проблемами на стороне сервиса. Клиенту же осталось утешаться тем, что его «потерянная грамота» все-таки нашлась. Пусть и через полтора месяца.