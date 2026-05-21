Букет за миллион: сбор ландышей в Подмосковье грозит рекордным штрафом

В лесах Московской области массово зацвели ландыши, но любоваться «майским чудом» разрешено только на расстоянии. За сбор даже небольшого букетика краснокнижных растений гражданам грозит штраф от 2500 до 5000 рублей, а для юридических лиц сумма достигает 1 миллиона рублей. Юрист Сергей Самсонов в беседе с REGIONS объяснил, чем опасна охота за лесными цветами и как законно насладиться их ароматом.

Весенние леса Подмосковья радуют глаз белыми колокольчиками ландышей. Однако экологи и юристы предупреждают: эти цветы находятся под особой охраной.

Особый статус

Ландыш майский включен в Красную книгу Московской области. Его уничтожение трактуется как административное правонарушение. Размеры штрафов внушительны:

для граждан — от 2500 до 5000 рублей

для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей

для юридических лиц — от 500 000 до 1 миллиона рублей

Экологическая цена букета

Даже небольшой сорванный букет наносит природе серьезный ущерб. Многие виды растений восстанавливаются годами, а ранние цветы служат жизненно важным источником питания для проснувшихся шмелей и бабочек. Уничтожение популяции в определенной местности ведет к безвозвратной потере — естественным образом цветы уже не вернутся в ту же среду обитания.

Законный способ

Любоваться ландышами можно и без риска для природы и кошелька. Садовод из Одинцова Надежда Сонина пояснила: существуют культурные сорта, выращенные в питомниках. Их продажа и сбор абсолютно законны. Продавец обязан предоставить документы о происхождении растений. Если же букет куплен на стихийном рынке, скорее всего, цветы выкопаны в лесу браконьерами.

В декоративном садоводстве популярны безопасные сорта:

«Albostriata» — с полосатой листвой, украшающей клумбы даже после цветения

«Flore Pleno» — махровый вид, дающий до 10-12 пышных цветков на одном стебле

«Rosea» — редкий сорт с нежными розовыми цветками

Вывод прост: в лесу лучше ограничиться фотосессией, а для сада выбирать выращенные в культуре растения. Один сорванный ландыш может обернуться крупным штрафом и загубленным кусочком природы.